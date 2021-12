Série do canal Space aborda história da cidade de Las Vegas

Um personagem real e marcante, uma cidade incrível, uma época de ouro e uma trama com duelos acirrados de figuras emblemáticas que ajudaram a construir a imagem dos Estados Unidos. Ambientada nos anos de 1960, mais do que a briga entre cowboys e gangsters (que, por si só, já é um tema e tanto), Vegas, série do canal Space (CBS), que estreou terça-feira na América Latina, traz parte da formação do que é hoje a cidade de Las Vegas, seus cassinos, seu povo e suas histórias.

A trama mistura aventura policial, máfia e faroeste, com superprodução da CBS e elenco de peso, puxado por nomes como Dennis Quaid (Acerto de Contas, Longe do Paraíso e Traffic), Michael Chiklis (vencedor do Globo de Ouro pela série The Shield e também conhecido por ser o Coisa dos longas do Quarteto Fantástico) e Carrie-Anne Moss (a Trinity da trilogia Matrix).

No dia da estreia da série, a reportagem de A TARDE teve acesso exclusivo ao set de filmagens nas instalações do Santa Clarita Studios, em Valencia (perto de Los Angeles), na Califórnia (EUA) e conversou com a equipe de produção, com designers, com os produtores executivos Greg Walker e Nicholas Pileggi (também roteirista), além do cast principal de atores como os astros Dennis Quaid, Michael Chiklis e Carrie-Anne Moss.

Detalhes - E tudo impressiona. A cidade cenográfica reproduz em detalhes a Las Vegas da década de 1960 e que seria difícil de ser recriada dentro da própria Vegas atual. Ruas, lanchonetes, casas, delegacia e cassinos foram montados como se ali mesmo funcionassem. A riqueza de detalhes em figurino, veículos e cenário dão vida e são parte dos destaques dos 16 capítulos programados para a primeira temporada.

Na trama, o objetivo do xerife Ralph Lamb (Quaid), um ex-veterano da Segunda Guerra Mundial, é botar ordem na cidade que beira ao colapso em função da criminalidade e do avanço da indústria dos jogos de azar. Mas, para impor suas leis, ele precisará passar por cima de um empresário muito conhecido, Vicent Savino (Chiklis), que, além de dono de um dos grandes cassinos, é ligado à máfia de Chicago.

Embora seja uma ficção, com elementos de acontecimentos verdadeiros, a pesquisa de época foi árdua e contou com colaborações importantes, como a participação do próprio Ralph Lamb real, que ainda é vivo, tem 85 anos de idade e esteve por lá entre 1961 e 1979.

"Aprendi muito com ele e nos tornamos amigos. Ele é uma pessoa fantástica e conseguimos um relacionamento muito próximo. Ele tem a idade que meu pai teria e meio que me levou, me colocou sob sua asa. Gosto muito de estar ao redor dele", adiantou Quaid, que é texano, cria cavalos, usou os próprios animais nas gravações, calça o mesmo número e nasceu no mesmo dia de Lamb. "Essas botas são dele, inclusive. Disseram que eu nasci para esse papel (risos)", brincou.

Segundo na TV (o outro foi no início da carreira, em Baretta, nos anos 1970) e mais extenso trabalho em um mesmo personagem, Quaid avalia que ainda há muito para crescer e aposta no sucesso da série.

"Trama, roteiro, elenco e produção estão muito bons e afinados. Imagino que, com o passar do tempo, fiquem ainda melhores. Não pensei no trabalho como uma série e sim estava interessado em contar uma boa história. E Vegas tem muitas delas para contar, "garante o ator, que tem o sexto episódio como o favortito.

* O jornalista viajou a convite da Turner/CBS e do canal Space

