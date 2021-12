Série da Globo Mister Brau já tem segunda temporada

Uma dupla de popstars que aterroriza a vizinhança com suas extravagâncias e a rotina festeira herdada da infância e juventude no subúrbio carioca. Esse é o ponto de partida de Mister Brau, série que a Globo estreia no próximo dia 22, depois de A Regra do Jogo. Com roteiro final de Jorge Furtado, o programa chega para ocupar a lacuna deixada pelo fim de Tapas & Beijos e é protagonizado por Lázaro Ramos e Taís Araújo, que interpretam o astro com fama internacional que dá nome ao projeto e sua esposa, a bailarina e empresária Michele.

"Brau é um cara que, assim como eu, gosta de manter suas raízes. Por mais que ganhe muito bem e tenha uma vida de luxos, ele não esquece o passado e isso cria um conflito com as pessoas que moram em seu condomínio", adianta Lázaro, que não esconde o orgulho em, mais uma vez, atuar ao lado da mulher, a atriz Taís Araújo.

Ídolo mundial

Na história, Brau e Michele namoram desde a adolescência e passaram a maior parte da vida em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Até que, graças à junção do talento dele e do direcionamento traçado por ela para a carreira do companheiro, Brau se torna um ídolo mundial que serve de inspiração para outros artistas, com sua mistura de gêneros que vai do pop até os ritmos latinos e africanos.

"Essa é uma história alegre e divertida, mas que também fala sobre tolerância e sobre aceitar o diferente. E que exige um trabalho artístico completo do Lázaro e da Taís, uma dupla com quem eu já queria trabalhar há bastante tempo", explica Jorge Furtado.

O contraponto das duas celebridades está justamente na casa em frente à mansão comprada pelo cantor na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, povoada pela classe emergente da capital carioca.

Ali vivem Henrique e Andréa, papéis de George Sauma (que segue firme no elenco do Zorra Total, iniciando uma jornada dupla na TV) e Fernanda de Freitas. Ele se torna o advogado da dupla e encontra uma forma de capitalizar o desconforto causado pelos novos vizinhos. Já a "dondoca" não mede esforços para se livrar dos desafetos. "Fico feliz por, mais uma vez, poder trabalhar com comédia na televisão. Fui abraçada por esse gênero e, até agora, considero que só tive benefícios com isso", avalia Fernanda, que mal saiu do ar na pele da invejosa Flavinha, de Tapas & Beijos.

O elenco reúne ainda nomes como Daniel Dantas, Kiko Mascarenhas, Luís Miranda, Claudia Missura e Guta Stresser, entre outros.

Como os principais conflitos entre os personagens acontecem nas casas do condomínio de luxo da trama, a Globo alugou duas residências no Santa Mônica Jardins, na própria Barra da Tijuca, citada no texto.

Só para se ter uma ideia, um imóvel no local chega a custar R$ 12 milhões. R$ 2 milhões a menos que o salário mensal de Brau, de acordo com o texto da série.

"Eu nem tenho ideia do que faria se ganhasse tudo isso. Acho que nem sei escrever, tamanha é a quantidade de zeros", brinca Taís. Com isso, mais de 80% das cenas se passam em externas. "Só temos em estúdio o quarto do casal", entrega.

Música

Como se trata de uma história que envolve música, cerca de 20 canções serão compostas para a primeira temporada, que contará com 13 episódios. E, pelo menos por enquanto, só Lázaro soltará a voz em cena. "A Taís fica mais com a parte da dança, das coreografias", explica o ator.

Nada impede, porém, que a atriz também dê expediente como cantora no futuro, algo que já fez quando viveu a "empreguete" Maria da Penha na novela Cheias de Charme (2012). "Mas não tenho a menor vocação para isso", assume.

A expectativa é grande em torno de Mister Brau. As chamadas na TV começaram com depoimentos de Ivete Sangalo, Lulu Santos e Carlinhos Brown sobre o músico fictício, como se ele fosse de fato real. Uma situação que, segundo Lázaro, chegou a confundir parte do público. "Ouvi nas ruas que havia um cantor que era igualzinho a mim", conta, às gargalhadas.

Outro ponto que a Globo decidiu trabalhar de forma diferenciada foi a interação com a internet. Um site, já trata o personagem como real e espera movimentar os acessos do portal GShow, da emissora.

"A gente rala como se fosse popstar, mas tem salário de ator mesmo", brinca Taís, que, além de decorar o texto, se dedica às gravações de clipes para a série e para o site e às aulas com as coreografias utilizadas nas apresentações.

Ao contrário do que acontece com a maior parte da linha de shows da Globo, em que os projetos são testados antes de ganhar uma segunda temporada, Mister Brau já tem a segunda leva de episódios garantida. As gravações começam no início de 2016 e a exibição está prevista para ir ao ar no primeiro semestre do ano que vem.

"Isso foi decido em função da otimização de custos. Vai facilitar não só a produção, com a organização das agendas da equipe, como também na redução dos gastos", justifica o diretor Maurício Farias, que não demonstra interesse em garantir um espaço fixo na grade da Globo durante o ano inteiro.

"Cada vez mais esse formato vai mudar e se aperfeiçoar no Brasil. Pode ser que aconteça no futuro, mas acho que a tendência é valorizarmos um número mais enxuto de episódios".

