Finalmente os fãs da série Anos Incríveis, exibida entre 1988 e 1993, vão poder rever as aventuras de Kevin Arnold (Fred Savage) e seus amigos Winnie (Danica McKellar) e Paul (Josh Saviano). A distribuidora StarVista Entertainment/Time Life anunciou na terça-feira, 11, que vai lançar a série completa no segundo semestre nos Estados Unidos. Infelizmente, ainda não há data para lançamento no Brasil - só restando aos brasileiros comprar a versão americana.

A série - exibida no Brasil a partir de 1990, na TV Cultura - é ambientada nos anos 1960. Segundo a distribuidora, a demora em lançar o box da série - 20 anos após o término - se deveu ao fato da dificuldade em conseguir os direitos da trilha sonora, que ia dos Beatles até Bob Dylan, passando por Joe Cocker, que canto o tema de abertura, uma versão de With a Little Help From My Friends, dos Beatles.

Relembre a abertura da série:

Da redação Série Anos Incríveis será lançada em DVD este ano

