Série alemã Venha Ver o Meu Mundo! estreia na TV Brasil

A partir desta quinta-feira, 21, a TV Brasil apresenta a série alemã Venha Ver o Meu Mundo!, às 18h30, na faixa Diversão em Série. Voltada para o público infanto-juvenil, a produção documental percorre os quatro cantos do planeta para mostrar o cotidiano de jovens que vivem realidades distintas.

Os protagonistas se alternam a cada semana. No episódio de estreia, a atração mostra a rotina do menino Hassani, de 13 anos. O garoto mora na Tanzânia e é apaixonado pelos tubarões-baleia, animais que podem alcançar 18 metros de comprimento. Quase todos os dias, o menino vai ao mar para observar estes gigantes e ajudar na preservação da espécie, ameaçada pelas redes dos pescadores e hélices dos barcos a motor.

Em outra aventura, o programa vai até o sul da França para acompanhar a adolescente Carla. Cercada pelas belezas da natureza, ela cavalga desde pequena e toca os touros negros na fazenda dos pais.

A série também pega carona na garupa de Sarah. Aos 14 anos, a jovem tem o barulho dos motores e o cheiro da gasolina como paixão: ela é a única menina a participar de competições de motovelocidade na Alemanha.

No decorrer da atração, o público também vai conhecer Tim, um destemido goleiro de hóquei no gelo. O rapaz sonha jogar na liga profissional norte-americana quando crescer. O programa ainda passeia com as curiosas Ngiti e Ueukurunda. Nascidas na triboa Himba (Namíbia), elas vão à cidade pela primeira vez.

Produzida pela TV pública alemã Deutsche Welle, a série conta com 16 capítulos. Os episódios revelam quais são os passatempos, os engajamentos ambientais e sociais, as dificuldades e os desafios que crianças e adolescentes encaram durante o seu desenvolvimento.

adblock ativo