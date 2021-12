Série '3%' aposta em ficção científica que simboliza desigualdade social

Poderia parecer impensável a produção de uma série de ficção científica brasileira bancada pela toda poderosa Netflix, mas isso já é uma realidade. 3% chega a sua segunda temporada com todos os dez episódios disponíveis na plataforma a partir desta segunda-feira, 30, ampliando o universo que construiu no primeiro ano quando lançada no final de 2016.

O retorno da série é uma aposta da Netflix na descentralização da produção, valorizando produtos feitos fora do eixo EUA-Europa. 3% chegou a ser a série não falada em inglês mais vista no mundo na época do seu lançamento. É ainda mais original por lançar mão de uma narrativa distópica a fim de retratar um mundo polarizado entre os que têm acesso a riqueza e tecnologia e aqueles que são excluídos da sociedade.

O mundo de 3% é dividido entre o Continente, lugar em que vive a maioria esmagadora da população, e o Maralto, vendido como uma ilha paradisíaca, almejada por todos. Mas para entrar lá é preciso passar por uma seleção chamada de “Processo” (visto na primeira temporada) e do qual só passam 3% dos candidatos.

Agora, os personagens que já conhecíamos antes retornam e ampliam seus dilemas. Michele (Bianca Comparato) e Rafael (Rodolfo Valente) passaram no Processo e estão do outro lado. Porém, já sabíamos que eles eram membros da “Causa”, espécie de sociedade secreta revolucionária que possui planos de destruir a farsa e a injustiça do Processo e de toda a sociedade considerada merecedora do Maralto.

Por outro lado, Joana (Vaneza Oliveira) e Fernando (Michel Gomes) não conseguiram chegar ao outro lado. Retornam para o Continente e envolvem-se, direta ou indiretamente, com a Causa, no momento em que se iniciam os preparativos para uma nova etapa do Processo.

Ampliação

A TARDE conversou com Pedro Aguilera, idealizador e roteirista da série, e também com parte do elenco. “A gente começou a pensar a segunda temporada mesmo antes de lançar a primeira. Sempre houve um desejo de expandir, de entrar mais no mundo do Maralto”, ressalta Aguilera.

Mas ele afirma que o regime de trabalho foi bem parecido com o anterior. “Não tentamos fazer nada muito diferente, o coração é o mesmo. Só em termos de produção que foi maior”, complementa.

Passaremos a conhecer outros espaços dentro do Maralto (antes as locações se resumiam ao centro onde acontecia o Processo) e também mais regiões do Continente onde se desenrolam muitos conflitos importantes – pontos altos são o reencontro de personagens em um ponto de encontro da Causa e também a procissão/festejo dos jovens que vão seguir para a nova etapa do Processo.

Personagens da primeira temporada retornam e ampliam seus dilemas (Foto: Divulgação)

E essa nova temporada de 3% já começa plantando uma dúvida. É sabido que há muito tempo um casal foi responsável pela idealização e construção do Maralto (chamados de Casal Fundador). Mas logo no primeiro episódio descobrimos que, na verdade, era um trio (vividos pelos atores Sílvio Guindane, Maria Flor e Fernanda Vasconcelos). A série deixa no ar a curiosidade sobre o que aconteceu de fato com eles, algo que será revelado nos episódios finais.

Dessa forma, 3% amplia seu universo ficcional no sentido de explorar a história daquele lugar. Maria Flor chama atenção para o fator novidade que a série traz. “Achei muito corajoso da Netflix começar no Brasil a produzir uma ficção científica porque a gente não tem tradição nisso”. E Fernanda Vasconcelos acrescenta: “É importante abrir esse leque de gênero no Brasil. Para mim, enquanto atriz, é um mundo novo e enriquecedor”, conta.

Polarização

Se na primeira temporada a série estava focada na realização do Processo, o mote principal desse segundo ano são os preparativos para uma nova etapa da seleção, mas também a tentativa da Causa de impedir que o Processo aconteça. O objetivo é acabar com o cruel jogo de divisão de classes – um aspecto que simboliza a polarização social que vivemos no Brasil e outros países.

Além disso, os demais personagens enfrentam dilemas morais sobre de que lado estão de fato. Até mesmo o personagem Ezequiel (vivido pelo baiano João Miguel), líder que coordena todas as etapas do Processo, possui os seus segredos escondidos.

Já Michele (que segue como uma das protagonistas da série), apesar de pertencer à Causa, chega ao Maralto e descobre que seu irmão está vivo. O fator emocional, portanto, mexe com ela, enquanto precisa fazer um jogo duplo de fidelidade aos dois lados até se decidir sobre de que lado está.

“Eu acho que minha personagem sai de uma adolescência e vira mulher. Literalmente ela toma as rédeas da vida dela. Na primeira temporada ela está em busca desse caminho, e depois ela é obrigada a mudar porque muitas verdades que ela tinha como absolutas, somem”, relata a atriz Bianca Comparato.

É certo que essa segunda temporada tem um excesso de reviravoltas – muitas delas acontecem na primeira metade da temporada. Em comparação ao primeiro ano, o roteiro está mais amarrado, apesar da série perder o ritmo em alguns momentos – são dois episódios a mais este ano. Mas é interessante perceber a evolução dos conflitos morais dos personagens.

“Essa complexidade dá uma vida para a personagem se precisar ter uma terceira temporada”, comenta Comparato em tom de brincadeira. Sobre isso, o idealizador e elenco fazem mistério. “Espero muito que tenha porque o final da segunda pede uma continuidade. Tem algumas pontas soltas e outras que se concluem também. Agora está tudo nas mãos da Netflix”, arremata Aguilera.

adblock ativo