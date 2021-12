Seriado com Jesus Negro gera ira de conservadores nos EUA

Nesta quinta-feira, 7, estreou nos Estados Unidos (EUA) a série humorística "Black Jesus" (Jesus Negro), que, mesmo antes de ir ao ar, causou a revolta de grupos cristãos e conservadores, que viram o produto televisivo como uma blasfêmia. O motivo é o fato de mostrar um Jesus negro que bebe, fuma maconha e fala palavrões ao passear de túnica branca por um bairro pobre de maioria negra em Los Angeles.

A sátira é contada sob o ponto de vista de irmãos negros que vivem na casa do avô em um bairro de maioria branca em Chicago. Exibido no canal de TV a cabo Adult Swim, o primeiro episódio da série mostrou o personagem de Gerald Johnson transformando água mineral em conhaque e tentando transformar um terreno baldio em um jardim comunitário, para cultivar verduras, legumes e maconha.

Organizações contra "Black Jesus"

De acordo com o Adult Swim, uma programação para adultos que só vai ao ar à noite no canal fechado Cartoon Network, "Black Jesus" representa um "filho de Deus em sua missão para difundir o amor e a bondade pelo bairro de Compton, ajudado por seu pequeno e fiel grupo de seguidores oprimidos". Em nota à BBC, foi dito que a série é uma sátira e uma possível interpretação da mensagem do filho de Deus, contextualizada por contos morais do cotidiano.

"Embora alguns possam considerá-la uma representação polêmica de Jesus, não é nossa intenção ofender qualquer raça ou grupo religioso", explicou a Adult Swim, mas sem convencer organizadores de campanhas para que a série saia do ar, como a "Um Milhão de Mães", parte da conservadora "Associação Americana da Família" (Afa, na sigla em inglês).

Para o grupo, o trailer exibido antes mesmo da estreia da atração, é "desagradável" porque mostra Cristo "bebendo e fumando erva", falando palavrões e "utilizando o nome de Deus em vão diversas vezes".

"Há violência, tiroteios, drogas e outros gestos impróprios que distorcem a figura de Jesus completamente. Isto é blasfêmia!", continuaram, destacando que o canal não "se atreveria a ridicularizar Maomé ou os muçulmanos".

As mães não estão sozinhas nessa empreitada. A rede de televisão religiosa "Christian Broadcasting Network" (CBN, em inglês), por exemplo, lançou um abaixo-assinado contra "Black Jesus". Segundo a própria, não porque Jesus Cristo é interpretado por um ator negro, mas, sim, pelas características do personagem e pelo ambiente em que a trama acontece.

Estereótipos

O programa também incomodou congregações de maioria afro-americana, como a Igreja Cristã da Esperança em Beltsville, no Estado de Maryland. O bispo Harry Jackson pediu que fosse feito um boicote do seriado, que "reforça estereótipos raciais negativos em um tempo em que se tenta minar o respeito da sociedade aos cristãos e suas crenças bíblicas".

Até uma organização contrária à representação eurocêntrica de Jesus, a Nação Messiânica Africana, rechaçou a série, argumentando que esta ataca o conceito que tanto lutam, de um "Messias negro".

Para o professor Edward Blum, autor do livro "A Cor de Cristo", no qual analisa diferentes representações do filho de Deus, a polêmica já era esperada. "Nos Estados Unidos, qualquer questão racial se transforma em polêmica. O mesmo acontece com questões religiosas. Ou seja, se misturarem raça e religião no mesmo assunto, a polêmica é ainda maior", disse à BBC Mundo. Por outro lado, fica fascinado que "conservadores e negros estejam unidos nas críticas à série, mesmo que o façam por diferentes motivos".

