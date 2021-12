Semelhança entre satã de série e Obama gera polêmica

A semelhança física entre o personagem satã da série de TV "The Bible", interpretado pelo ator marroquino Mohamen Mehdi Ouazanni, e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, gerou uma grande polêmica nesta segunda-feira no país, onde as pessoas questionam se essa coincidência poderia esconder uma suposta mensagem política.

A discussão em torno da semelhança física entre satã e Obama acabou sendo repercutida nas redes sociais pelo comentarista conservador cristão Glenn Beck, que ontem perguntou aos seus mais de 640 mil seguidores do Twitter, se o personagem da série do "History Channel" era como "esse tipo", em alusão ao presidente dos EUA.

