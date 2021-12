Sem Censura destaca parceria entre desenhista e escritora

Nesta quinta-feira, 2, às 16 horas, o programa Sem Censura é especial e destaca as melhores entrevistas da temporada. A apresentadora Leda Nagle bate um papo com dois escritores campeões de vendas, o desenhista Maurício de Sousa e a jornalista Thalita Rebouças, que vão falar sobre o livro Ela Disse, Ele Disse - O Namoro, que lançaram em parceria nas bienais do livro de 2013.



Referência para crianças e adolescentes de todo o País, os autores ficaram animados com a ideia de realizar um livro unindo os universos de suas obras. No programa, os autores contam por que decidiram fazer juntos a continuação de um dos grandes sucessos de Thalita, Ela Disse, Ele Disse, agora com a ilustre participação da Turma da Mônica Jovem.



Na descontraída conversa com Leda Nagle, Maurício de Sousa e Thalita Rebouças contam que neste novo livro os personagens Rosa e Leo, adolescentes que se conheceram no primeiro volume, estão namorando. Mônica, Cebola e o resto da galera conhecem a trajetória do casal teen ao ler o livro de Thalita no colégio e fazem comentários sobre o divertido e romântico relacionamento.



Linguagem jovem



Os personagens da Turma da Mônica Jovem ilustrados por Maurício de Sousa analisam cada capítulo e, junto com o leitor, acompanham a relação do casal Rosa e Leo na trama de livro. Ícone do mundo dos gibis, o cartunista revela no papo do Sem Censura quando decidiu "unir canetas" com a escritora de hits adolescentes.



A publicação elaborada por Thalita e Maurício para a garotada associa um texto de linguagem jovem com traços já consagrados pelo público.



Consumidor



O Sem Censura desta quinta-feira recebe ainda o professor de marketing Pedro Camargo, que estuda o comportamento do consumidor. Ele fala a respeito do livro Eu Compro, Sim! Mas a Culpa é dos Hormônios.... Já o diretor da Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, Pedro K. Lorch, analisa a pirataria dos livros, enquanto a professora de canto Vera do Canto e Melo comenta a ansiedade de apresentar um espetáculo depois de 20 anos afastada dos palcos como cantora.

