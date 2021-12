Sem acordo, Bianca Rinaldi não renova com a Record

No ar atualmente na minissérie bíblica José do Egito, a atriz Bianca Rinaldi não renovou contrato com a Record e deixará a emissora paulista no final de seu contrato, em julho. De acordo com o jornal O Globo, ela e a direção da empresa não chegaram a um acordo financeiro.

Bianca pediu um valor considerado muito elevado para continuar na Record, o que fez com que houvesse uma recusa dos executivos da emissora. A atriz propôs trabalhar por obra e integrar o elenco de Pecado Mortal, primeira novela do autor Carlos Lombardi na Record, para depois pensar em um contrato de longa duração. Este foi o momento em que a negociação parou.

Nos bastidores do RecNov circula a informação de que a Globo tem uma proposta para a atriz em uma de suas próximas novelas. Rui Vilhena escreve uma sinopse para o horário das 18h e Aguinaldo Silva desenvolve uma trama das 21h para o ano que vem. Rinaldi foi uma das primeiras artistas a aceitar integrar o casting da Record, onde permaneceu por 10 anos, sempre atuando como protagonista.

