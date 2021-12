Seletivas regionais para BBB 15 ocorrem em setembro em SSA

As seletivas regionais para o Big Brother Brasil (BBB) 15 ocorrem nos dias 4 e 5 de setembro em Salvador. Os interessados devem fazer a inscrição no site do reality show.

O local para as seletivas na capital baiana ainda não foi divulgado, mas é durante esse processo que a produção do programa escolhe quem vai para a etapa final de seleção, na "cadeira elétrica".

Além de Salvador, Brasília, Recife, Goiânia, Campo Grande, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Vitória, São Paulo e Rio de Janeiro também vão acolher a fase de entrevistas. As despesas para o deslocamento são de inteira responsabilidade do candidato.

Inscrições

Quem quiser tentar uma vaga na casa deve preencher um formulário no site e enviar entre três e dez fotos coloridas e atuais. Caso selecionado, deverá escolher, dentre as cidades pré-estabelecidas, a sua opção para uma entrevista com a produção do programa.

