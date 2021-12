Seios de Grazi voltam a fazer sucesso na internet

Grazi Massafera voltou a mostrar os seios em "Verdades Secretas" (Globo) e o assunto tornou-se a fazer sucesso na internet. Telespectadores usaram o Twitter para elogiar a atriz. Em alguns comentários, o público feminino chega a dizer que gostaria ter os seios iguais aos de Grazi. Confira!

Qd eu tiver grana p plástica, quero os peitos da #GraziMassafera. Ô coisas lindas! — Talita Luciana (@TalitaLuciana_) 26 agosto 2015

O que mais tem na minha tl é os peitos da Grazi Massafera (e que belos peitos parabéns) — Malu (@maludemoraes) 26 agosto 2015

grazi tem uns peitos bonitos né af queria — clara (@hiclarinha) 26 agosto 2015

No papel de Larissa, uma modelo em decadência e viciada em drogas, que se afunda cada vez mais no crack, Grazi tem impressionado por conseguir dar realismo às cenas. Nesta etapa da trama, o visual largado e a magreza evidente mostram que Larissa chegará mesmo ao fundo do poço por causa do vício.



Confira outros comentários:

irei ficar dando rt em tudo que tiver os peitos da Grazi Massafera mesmo gente — pietra (@pietransmutavel) 26 agosto 2015

Ainda bem que os peitos da Grazi Massafera deixaram o Twitter melhor nesta noite de MasterChef. — André Roedel (@andreroedel) 26 agosto 2015

os peitos da grazi é massafera hein pic.twitter.com/SBw8HkpU6Y — ㅤ mister zicador (@kaueiou) 26 agosto 2015

Os peitos da Grazi Massafera manda um oi para todos da timeline. HELLO! #VerdadesSecretas pic.twitter.com/DvtRp1xvee — Gabriel Alves (@eGabrielAlves) 26 agosto 2015

grazi esse seus peitos ta massa fera — rafael (@oministerio) 26 agosto 2015

Os peitos da Grazi são massa fera — Priscila (@deosawn) 26 agosto 2015

una coisa boa q vi ontem na novela foi os peitos da grazi massafera kkkk sem+++ — lucas vinycius (@Lucasvinyc) 26 agosto 2015

