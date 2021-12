Segunda temporada de True Detective mantém atmosfera sombria

Os fãs da primeira temporada de True Detective podem respirar aliviados. Pelo menos, o que se viu no primeiro episódio da nova temporada, o criador e roteirista Nico Pizzolato consegui manter a atmosfera sombria e misteriosa do primeiro ano da série. Nenhum personagem é confiável, à primeira vista. Todos têm seus "pecados" para pagar.

A primeira temporada foi lançada em 2014 e contou com atuações brilhantes de Woody Harrelson e Matthew McConaughey como os detetives Marty Hart e Rust Cohle, respectivamente. Neste segundo ano, exibido no domingo, 21, pela HBO, em estreia mundial, o novo quarteto de protagonistas, formado por Colin Farrell, Rachel McAdams, Taylor Kitsch e Vince Vaughn, se mostrou, de forma surpreendente, eficiente.

A história gira em torno do assassinato de um político americano. Esse crime vai reunir o detetive Ray Velcoro (Colin Farrell), a policial Ani Bezzerides (Rachel McAdams) e o policial rodoviário Paul Woodrugh (Taylor Kitsch), além do milionário Frank Semyon (Vince Vaughn), envolvido com negócios ilegais e, claro, poderoso entre os políticos.

Dirigido por Just Lin (Velozes e Furioso 4, 5 e 6), o primeiro episódio conseguiu mostrar algumas facetas dos protagonistas, que são bem complexos. As atuações de Colin Farrel e Vince Vaughn se mostram gratas surpresas. O primeiro abandona o ar canastrão e consegue fazer um Ray raivoso e, ás vezes, sensível, e o segundo, acostumado a fazer comédias - apesar de ter dramas no currículo - dá o tom certo para o personagem.

Alguns elementos da primeira temporada podem se vistos aqui. A bela fotografia da série se mantém, também há uma "seita" religiosa que, à primeira vista, tem algo a esconder, e a violência continua forte - em uma das cenas mais criativas, Ray invade um apartamento e, apenas atráves do movimento das persianas, vemos que ele está dando uma surra em outro personagem.

A bela abertura da série lembra muito a da primeira, mas com mais cores, e a música, que continua soturna, é Nevermind, de Leonard Cohen. Grande acerto dos produtores.

Que chegue logo o próximo domingo para o novo episódio da série, exibida sempre ás 22h. E quem não viu a primeira temporada, pode assistir a nova tranquilamente, pois as histórias são diferentes.

