Segunda temporada de Bates Motel começa em julho

A segunda temporada da série Bates Motel, do canal Universal, estreia no dia 24 de julho, no horário das 22 horas, com o episódio Gone But Not Forgotten, expressão em inglês que quer dizer "ido, mas não esquecido" ou então, em tradução livre, pode significar "morta, mas não esquecida", o que está muito de acordo com o início da nova temporada dessa obscura e atraente série inspirada no filme Psicose, de Alfred Hitchcock (1960).

No episódio de estreia da nova temporada, a professora de Norman Bates (Freddie Highmore), Watson (Keegan Connor Tracy), é encontrada morta. O capítulo começa com Norma (Vera Farmiga), a bela e misteriosa mãe de Norman, recebendo uma ligação do diretor da escola, informando sobre a morte de Watson e avisando que não haverá aula para que professores e alunos possam ir ao enterro.



Morta, mas não esquecida



Para quem não viu ainda, o suspense psicológico de Bates Motel retrocede ao passado dos personagens do clássico Psicose. Na primeira temporada da série produzida pela Universal - que estreou nos Estados Unidos em março de 2013 (e no Brasil, em julho do mesmo ano) -, depois da morte do marido, Norma muda-se com o filho adolescente para uma cidade costeira no Estado americano de Oregon, onde adquire um motel e tenta levar uma vida normal, com Norman na escola e ela cuidando do novo negócio - e até arrumando um namorado, o delegado Shelby (Mike Vogel).

Aos poucos, vamos conhecendo o comportamento superprotetor de Norma e a personalidade ambígua do filho, envolvendo-se com as garotas da escola, apaixonando-se por Bradley (Nicola Peltz), enquanto Emma (Olivia Cooke) se torna cada vez mais dependente do aparentemente frágil, mas perigoso colega - ou o perigo estaria na vigilância obsessiva da mãe dele?

O roteirista Carlton Cuse atribuiu à mítica série dirigida por David Lynch no início dos anos 1990, Twin Peaks, toda inspiração para escrever a trama de Bates Motel. "Nós praticamente a copiamos", admitiu Cuse, lamentando que a obra criada por Lynch e Mark Frost tenha sido interrompida na segunda temporada, depois que começou a perder audiência.



"Eu amei Twin Peaks, que produziu somente 30 episódios. Pensamos justamente em dar continuidade ao que ficou em suspenso."



Sucesso



Com boas críticas e uma excelente audiência, Bates Motel ganhou essa segunda temporada, que estreou no dia 3 de março, nos Estados Unidos, registrando um índice de quatro milhões e 600 mil espectadores.



O sucesso da nova temporada deu o primeiro lugar de audiência ao canal a cabo A&E, batendo de longe Teen Wolf, da MTV. Os produtores de Bates Motel já se decidiram por uma terceira temporada e as gravações estão marcadas para outubro deste ano.

A segunda temporada, com dez episódios, conta com participação de Michael Vartan como George Heldens, que despertará novos interesses românticos na sensual Norma.



Já Rebecca Creskoff aumenta a galeria de personagens eróticos/exóticos de Bates Motel, na pele de Christine Heldens, uma velha amiga de Norma. E o veterano Michael O 'Neill será Nick Ford, homem inteligente em busca de respostas sobre a morte da filha, a professora Watson.



Para os apaixonados pela série, eis a sinopse do primeiro episódio: depois que recebe o telefonema do diretor da escola, Norma fica preocupada com o filho, que avisou a ela que voltaria do baile com a professora, tendo, entretanto, retornado sozinho e a pé. E o pior: ele não se lembra do que aconteceu na noite passada.

No enterro, o problemático adolescente mostra-se visivelmente abalado. Em casa, não come e não para de pensar no assassinato da professora.

Em outra cena, Bradley, embriagada, dirige perigosamente, lançando-se de uma ponte na estrada próxima à cidade em que mora, White Pine Bay. Quatro meses depois, no hotel Bates lotado, Emma segue ajudando na recepção. Mas Norman, para desgosto da mãe, não se interessa pelo negócio da família, preferindo dedicar-se ao empalhamento de animais. Sem notícias de Bradley, ele descobre afinal que ela sairá do hospital psiquiátrico onde fora internada depois do acidente que provocou .

