Segunda parte da nova temporada de The Walking Dead tem acordo entre Rick e Ezekiel

A série mais vista no Brasil em 2016 tem data de retorno agendada. No dia 12 de fevereiro, à 0h30 (horário de Brasília), estreia a segunda parte da sétima temporada de The Walking Dead, no canal pago Fox Premium, simultaneamente à exibição nos Estados Unidos.

Dos produtores Scott M. Gimple, Gale Anne Hurd, Robert Kirkman, David Alpert, Greg Nicotero e Tom Luce, a segunda parte terá oito episódios. E as situações ficam mais tensas depois que Negan (Jeffrey Dean Morgan) matou Spencer (Austin Nichols), em Alexandria, além do reencontro entre Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Daryl (Norman Reedus), em Hilltop.

No trailer divulgado pelo canal americano AMC, Rick se junta a Ezekiel (Khary Payton) na tentativa de enfraquecer Negan – e consequentemente os Salvadores, grupo liderado pelo vilão. Enquanto isso, Carl, Tara e Michonne, papéis de Chandler Riggs, Alanna Masterson e Danai Gurira, respectivamente, tomam conta de Alexandria para que Rick planeje um ataque contra Negan. Ele vai contar ainda com a ajuda de Daryl.

De acordo com a sinopse divulgada pela emissora, Rick está confiante em como verá seu grupo e muitos outros se juntarem com o objetivo comum de derrubar Negan – os fãs podem esperar a união dos grupos Hilltop, Alexandria e Reino. Mas nenhuma quantidade de planejamento vai preparar as comunidades para a guerra com Negan e seu forte exército.

Além disso, nem todos os integrantes das comunidades estão dispostos a participar de uma nova batalha sangrenta. A sobrevivente de Atlanta, Carol (Melissa McBride), mostrava na primeira parte da sétima temporada que não se interessava em entrar em um conflito. Em fotos vazadas por seguidores da série, no entanto, Melissa aparece vestida com armadura do Reino, o que indica uma mudança de postura da personagem.

Ainda na sinopse liberada pela emissora AMC, novos sobreviventes serão encontrados e personagens até então confiáveis serão colocados como traidores.A segunda parte da sétima temporada de The Walking Dead conta ainda com participação de Steve Yeun, na pele de Glenn, Lauren Cohan como Maggie, Michael Cudlitz interpretando Abraham, entre outros.A oitava temporada foi confirmada e tem previsão de estreia para outubro de 2017.

