'Se liga, Bocão' vai sair da grade da Record na Bahia

Em nota, a TV Record Bahia (itapoan), canal 5, informou nesta quarta-feira, 10, que o programa "Se liga, Bocão" sairá da grade de programação da emissora. Ainda segundo a nota, o apresentador José Eduardo assumirá a apresentação do programa Balanço Geral da tarde, entre 12h e 14h30, de segunda a sexta-feira.

O atual apresentador do horário, Adelson Carvalho, vai assumir o Balanço Geral Especial de sábado, que vai ao ar a partir das 13h. A emissora diz que a data das mudanças ainda não foi definida e que a mudança faz parte do alinhamento da grade local com a da rede Record em todo o país.

