Schwarzenegger vai demitir celebridades no lugar de Trump

O ator Arnold Schwarzenegger será o novo apresentador de The Celebrity Apprentice, versão do programa The Appretice (O aprendiz) com celebridades. O eterno exterminador do futuro vai substituir Donald Trump, demitido da NBC por comentários racistas contra os mexicanos.

"Eu sempre fui um fã do programa e da maneira que ele mostra os desafios e triunfos dos negócios e trabalho em equipe. Estou muito empolgado para trazer a minha experiência para a produção e continuar a arrecadar milhões para caridade. Vamos começar!", afirmou o Schwarzenegger.

O programa volta ao ar no canal NBC em meados de 2016.

