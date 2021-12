SBT vai investir R$ 0,00 este ano

Você não leu errado, amigo leitor. Sim, é isso mesmo que está no título da coluna, leitora querida. O SBT não vai investir nadica de nada em programação este ano. Por absoluta falta de capital.

Não...

...que a emissora de Silvio Santos esteja à beira da bancarrota, mas seu proprietário já avisou que não é hora de fazer grandes contratações, criar megaprojetos ou - lamento, esforçados funcionários do SBT- dar aumentos salariais a quem quer que seja. Recebeu convite para ir para outra emissora? Passe bem...

Vai vendo

Basta observar que "o maior projeto de programa" para 2015, que está sendo anunciado com estardalhaço na programação do SBT é... (pausa dramática) a reprise de Carrossel...

E olhe lá

Formatos que já haviam sido comprados em feiras em anos anteriores ainda podem entrar na programação, mas até isso está difícil.

Beicinho

É ilusão pensar que o SBT em algum momento esteve interessado em Xuxa. NUNCA esteve, mesmo porque não teria cacife nenhum para bancar o salário dela. Xuxa nunca trabalhou em parceria (tipo dividindo os lucros e os custos da produção, como Ratinho) e não seria o SBT que a faria mudar de ideia. A loira só trabalha com dinheiro em caixa, e faz muito bem...

Histórico

No final dos anos 90, Silvio chegou a ir à casa de Xuxa no Rio e lhe levou flores, fazendo um convite formal para que fosse para o SBT. Na época, seu contrato estava em vias de expirar na Globo. Quem contou essa história a este colunista perspicaz, fofo e modesto foi a própria Xuxa (desculpem). Mas, como escrevi, isso foi no final dos ANOS 90...

Aquela nuvem que passa

A "fuga" de Fabio Porchat, que já estava praticamente contratado pelo SBT e deu no pé, é a primeira grande perda causada pela falta de dinheiro para investir.

Como o SBT...

...queria fazer parceria com Fabio, ele até disse ok, desde que o programa fosse dele para sempre, mesmo depois que deixasse a emissora. Aí o SBT fez uma enorme beiçola e disse que não. Porchat disse que então, tudo bem, ok, que lhe pagassem um salário decente e ficassem com o programa. Aí o SBT fez beiçolino e disse que, ó vida, ó dor, não tinha caixa. Aí não tem santo que aguente, concordam?

Falando em SBT

Silvio voltou com Íris esta semana dos EUA e volta a gravar programas inéditos na semana que vem. A filhota Patrícia Abravanel, porém, já tem aparecido no Complexo Anhanguera para começar a gravar nova safra de seu programa.

Buuuuuuuuuu!

Na calada escura e fria da noite, Adriane Galisteu tem negociado com a RedeTV! Seu programa no Discovery Home & Health, a propósito, tem ido muito bem de audiência.

Buuuuuuuuuu 2!

Está pesadíssimo o clima no núcleo de dramaturgia da Globo, no Rio. Todo mundo que está em fim de contrato e NÃO é chamado pelo RH, já sabe. A parada seguinte é a "rua". Já quem é chamado tem esperança de que será avisado que está escalado para alguma produção no segundo semestre ou em 2016.

Para! Para! Para!

Mais de 50 países já compraram formatos de programas apresentados por João Kléber, na RedeTV!. Não, não sou um mentiroso contumaz, senhora leitora. Só escrevo a verdade, mesmo que ela machuque.

Humpf!

Diz a lenda, o apresentador Gugu Liberato realmente adorou a contratação de Xuxa pela Record, mas achou meio, digamos, "exageraaaaaaaaado" o megaevento que a emissora fez para anunciar a nova contratada. Em outras palavras, tá-com-ciu-mi-nhô! Tá-com-ciu-mi-nhô! Tá-com-ciu-mi... Tá bom, vou parar.

