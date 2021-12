SBT vai exibir só filmes inéditos a partir do dia 11

O SBT já está com chamada especial para destacar que as sessões "Cine Espetacular" (terça) e "Tela de Sucessos" (sexta) contarão apenas com longas inéditos. A emissora vai exibir os filmes Onde Vivem os Monstros, Natal S.A., Sex And The City 2, Te Amarei para Sempre, Ensinando a Viver, Kit - Uma Garota Especial, Tiras em Apuros, O Suspeito, Sweeney Todd - O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet e A Hora do Pesadelo. As exibições começam na semana que vem.

adblock ativo