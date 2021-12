SBT vai exibir episódios inéditos de Chaves

O SBT vai voltar a exibir episódios de Chaves diariamente no fim da tarde com 14 inéditos, a partir desta segunda-feira, 6. Os programas ainda não exibidos foram gravados pela Televisa entre 1972 e 1979. "Todo mundo ligado na volta do seriado mais famoso do Brasil na próxima segunda, 6, às seis e meia da tarde! Tem 14 inéditos no pacote!", postou no Twitter Murilo Fraga, diretor de programação da emissora.

Os episódios inéditos são: Cofre/Marteladas/Zarabatanas (1972); Marujo Enjoado/Sustos na Vila (1973); Os Bombeiros (1975); Entre touros e chifradas (1976); A guerra é de terra (1976); O exame de recuperação (1976); A venda da vila - Parte 2 (1976); O Festival da Boa Vizinhança (1976); Pintando a Vila, parte 2 (1977); Um gesseiro de mão cheia (1978); Batendo uma bolinha (1978); Vai graxa? (1978); O engraxate - parte 2 (1979); O Parque de Diversões - Parte 1 (1979).

