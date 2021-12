SBT transmitirá do México o funeral do criador de Chaves

A programação do SBT neste domingo, 30, sofrerá alterações devido à morte de Roberto Gómez Bolaños, criado do personagem Chaves, morto nesta sexta-feira, 28, em Cancún, no México.

O velório será realizado às 14h (horário de Brasilia), no estádio Azteca, na Cidade do México, e a emissora iniciará a transmissão às 11h, dentro do programa do Domingo Legal.

A cerimônia de despedida ocupara também o programa de Eliana, que irá ao ar ao vivo excepcionalmente este domingo.

Desde as 6h deste sábado, 29, a emissora transmite uma maratona de capítulos de Chaves. Na próxima segunda-feira, 1°, a partir das 18h15, exibirá um novo pacote de "episódios perdidos".

O ator e escritor Roberto Gómez Bolaños tinha 85 anos e morreu na tarde desta sexta-feira, 28, após ter uma parada cardíaca. Ele vivia isolado em Cancún, com a mulher, Florinda Meza, a Dona Florinda da série.

