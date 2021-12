SBT reprisa Carrossel a partir de segunda-feira

A novela Carrossel, adaptação brasileira da autora Iris Abravanel, volta a ser exibida no SBT a partir de amanhã, às 21h15. A trama substitui a reapresentação de Rebelde.

A novela tem início com a chegada de Helena (Rosanne Mulholland) à Escola Mundial para assumir o cargo de professora efetiva. Helena traz consigo toda sua jovialidade, o desejo de lecionar e a disposição de propiciar aos alunos uma boa formação.

Ela é a primeira e a única a conquistar todas as crianças do terceiro ano, batendo de frente com as regras e exigências da impetuosa e rigorosa diretora do colégio, Sra. Olívia (Noemi Gerbelli). Helena está sempre disposta a colaborar com todos, não só conquista a confiança dos alunos, como também acaba se envolvendo com os conflitos pessoais e familiares.

Ela passa a ser, além de uma professora, uma grande amiga e conselheira. Helena encontra no velho Firmino (Fernando Benini), o zelador da escola, um fiel amigo. Os dois agem como conciliadores nos conflitos provocados pela autoritária Olívia, que não gosta da tolerância excessiva da professora com relação aos alunos. Firmino conhece todos os alunos e funcionários da escola e sabe lidar com cada um deles, até mesmo, com Dona Matilde (Ilana Kaplan), a exagerada professora de música, que sempre sofre com as travessuras das crianças e está sempre estressada.

