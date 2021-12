SBT quer Fábio Porchat para as noites de sábado

Fábio Porchat está nos planos de Silvio Santos para animar as noites de sábado. Segundo a coluna outro Canal, assinada por Keila Jimenez na Folha de S. Paulo, o humorista está em negociações avançadas com a emissora. O projeto inicial envolve um programa de auditório.

Não é de agora que o SBT e Porchat estão conversando. Em maio, ainda segundo a coluna, Porchat chegou a ter uma reunião com o SBT, mas a contratação não foi adiante, pois o humorista estava com muitos trabalhos agendados.

Nos bastidores, fala-se que Porchat também está sendo disputado pela Band e Record. Os canais ofereceram propostas ao ator para 2015.

Enquanto não fecha com ninguém, Porchat segue na TV com seu programa "Tudo Pela Audiência", ao lado de Tatá Werneck, no canal Multishow, que pertence o grupo Globo.

