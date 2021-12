Sucesso internacional na voz do produtor e cantor Pharrell Williams, a canção Happy inspirou a vinheta comemorativa para o aniversário de 33 anos do SBT.

No vídeo, que foi colocado no ar no domingo, 17, o ator mirim Jean Paulo Campos, conhecido por interpretar Cirilo em 'Carrossel', canta uma versão em português do hit do norte-americano toda alto astral e divertida.

Participam da vinheta, destaques do elenco da emissora paulista como Eliana, Celso Portiolli, Ratinho, Hermano Henning, Carlos Nascimento, Raul Gil, o elenco da novelinha Carrossel, além do próprio dono do Baú, em versão em desenho animado.

Confira a vinheta:

Giovanna Castro SBT festeja 33 anos com versão do hit de Pharrell Williams

Veja o vídeo original, com Pharrell Williams:

Giovanna Castro SBT festeja 33 anos com versão do hit de Pharrell Williams

adblock ativo