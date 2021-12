SBT e Globo apostam na internet durante o horário político

Pelo menos duas emissoras brasileiras estão preparando conteúdos para a internet durante a exibição do Propaganda Eleitoral Gratuita, que começou no início da tarde desta terça-feira, 19, nos rádio e na tv.

A Globo vai colocar o escritor Aguinaldo Silva, autor de Império, para conversar com o público das 20h30 às 21h20 na Globo.com. Foi o próprio novelista que anunciou a novidade no Twitter. O público que o segue comemorou. "Vai ser melhor do que ver o horário político", escreveu a fã Marinha Araújo.

O SBT vai exibir episódios da série Chapolin na internet das 13h às 13h50 e das 20h30 às 21h20. Ao contrário de Chaves, o programa com o herói mexicano está fora da grade da emissora. "[Chapolin na internet] É para o fã saudosista, um presente para os fãs fiéis", disse Phillipe Carrasco, diretor de conteúdo e multiplataforma do SBT, ao Notícias da TV.

A Band e a Record ainda não divulgaram suas programações para a internet.

adblock ativo