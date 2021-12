SBT desiste de contratar Fábio Porchat

O SBT desistiu de contratar o humorista Fábio Porchat. De acordo com o site Na Telinha, o motivo seria o medo de uma grave crise econômica e política em 2015.

Para os executivos da emissora, o cenário é de muita incerteza para o próximo ano, o que fez repensar a contratação de um novo apresentador (e equipe de produção) e depois ter que demitir.

Fala-se que o salário de Porchat ficaria em R$ 300 mil. Além disso, o humorista exigia que o formato do programa fosse dele e as gravações teriam que ser adequadas a sua agenda com outros projetos.

Uma fonte do SBT chegou a revelar que o cenário de incertezas superou as expectativas da emissora. Segundo ela, o mercado publicitário se mostra muito pessimista em relação ao ano que vem. E que as concorrentes Record e Globo compartilham da mesma preocupação.

adblock ativo