SBT define novo elenco de Chiquititas

Com adaptação da autora Iris Abravanel e direção-geral de Reynaldo Boury, a novela que vai substituir "Carrossel", "Chiquititas", já tem o elenco definido pela direção artística do SBT. A trama fez sucesso na década de 90 e tem previsão de estreia para o início do segundo semestre.

A produção musical do remake de "Chiquititas" continua a cargo de Arnaldo Saccomani e Laércio Ferreira. E o SBT Music renovou a parceria com a Building Records, que vai ser a gravadora oficial do folhetim.

Entre os nomes confirmados para a telenovela estão Guilherme Boury e Manoela do Monte, que serão os protagonistas, e Jean Paulo Campos e Larissa Manoela, que interpretaram Cirilo e Maria Joaquina, respectivamente, em "Carrossel".

