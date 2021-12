SBT coloca jovem de 18 anos para apresentar telejornal

Conhecida por suas inovações, a emissora de Silvio Santos (SBT) decidiu fazer uma experiência colocando um jovem para apresentar um dos seus telejornais.

Dudu Camargo, 18 anos, estreou à frente do programa "Primeiro Impacto", que era apresentado pelas jornalistas Karyn Bravo e Joyce Ribeiro, que foram transferidas para outra produção jornalística da casa.

Com uma apresentação descontraída, Dudu estreou nesta quarta, 12, Dia das Crianças. Segundo o UOL, a ideia de Silvio é fazer com que o primeiro telejornal do dia, em sua emissora, tenha um estilo mais popular como o "Balanço Geral" da Record.

