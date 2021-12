Sátira de Salve Jorge faz sucesso no Facebook

A novela "Salve Jorge" virou sátira no Facebook. Na página Salve Job, criada pela designer Renata Caraih, a personagem Morena, vivida por Nanda Costa na Rede Globo, vira "uma designer que vai para a Turquia com o sonho de ganhar bem e ser reconhecida, mas que ao chegar lá, é forçada a se "prostituir" criando "LOGOMARCAS" por $10!".

Com humor, Renata mistura cenas e personagens da novela com a realidade da profissão de designer, como no post em que aparece uma foto da personagem Rosângela, vivida por Paloma Bernardi, falando que "Hoje eu não vou dar, eu vou distribuir. Logomarcas por R$49,90!".

A personagem de Cláudia Raia, Lívia, também aparece na página como uma cliente chata. Em um post, ela faz um pedido: "Preciso que você faça uma marquinha, coisa rápida. Você me entrega em 3 minutinhos né?". Em outro, ela desmerece o trabalho: "Cancela a 'logomarca', meu sobrinho já fez uma em 10 minutinhos!".

A mistura de novela e humor tem agradado os internautas. Até a manhã desta segunda-feira, 22, às 9h20, 35.768 pessoas curtiram a página.

