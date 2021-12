Saramandaia: Zico mente para afastar Stela de Risoleta

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 4, Carlito inventa uma desculpa para tirar Zico e a família do cemitério. Risoleta se aproxima do túmulo de Zé Mário. Dona Redonda fica abalada com a dispersão de seus convidados e recebe o apoio de Encolheu e Bia. O delegado, Fifi e Cursino ficam com medo de ir à festa de Encolheu e Redonda. Zico mente para explicar a Stela a visita de Risoleta ao túmulo de seu pai.

Laura promete ajudar a sobrinha a descobrir a verdade sobre sua mãe. Zico sente falta de seu filho. Aristóbulo decide deixar a cidade e Risoleta fica inconformada. Dona Redonda e Encolheu ficam decepcionados por Zico e Helena não comparecerem à sua festa. Dora vê Laura entrar no quarto de Carlito. Carlito conta para Laura que Risoleta é a mãe de Stela. Dora avisa a Rochinha que sua namorada está no quarto de Carlito.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 3? Então assista aos vídeos.

adblock ativo