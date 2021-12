Saramandaia: Zico e Zélia se confrontam

Em Saramandaia, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 10, Zico mente para Vitória e incrimina os saramandistas pelo atentado. Zico aceita que Vitória marque um encontro seu com Zélia, mas fica tenso quando ela vai embora. Helena se preocupa com o sumiço de Laura. Zico arruma um cúmplice para Joel a fim de confirmar a história que contou a Vitória.

Zélia, Pedro, Tiago, Bia e Gibão resolvem ajudar Lua nas investigações sobre Zico. Dora e Rosalice se preocupam com Risoleta. Candinha fica preocupada quando Laura chega em casa sentindo dores. Zico e Zélia se confrontam durante a manifestação na cidade.

