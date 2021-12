Saramandaia: Zélia passa mal e teme pela vida do bebê

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 6, Lua leva Zélia para casa, e Leocádia avisa a Vitória. Encolheu procura partes de Redonda pela cidade. Risoleta avisa a Dora e Rosalice que vai a Serro Azul. Todos ficam penalizados com o sofrimento de Encolheu. Carlito se irrita por Zico não aceitar vender a marca Bole-Bole. Zélia se preocupa com seu estado. Aparadeira fica com ciúmes de Cazuza. Aristóbulo beija Risoleta antes de ela ir para Serro Azul. Zico tenta disfarçar o nervosismo ao saber que Zélia se feriu com a explosão, e decide procurar informações sobre a filha.

Leocádia conta para Lua que Zélia é filha de Zico, e ele afirma que vai contar a verdade para a esposa. Gibão e Marcina conversam sobre suas visões do futuro. Lua é frio ao falar com Vitória, e Zélia não percebe. Tiago fala com Stela pelo telefone. Leocádia conta para Vitória o que aconteceu em sua ausência. Todos participam do velório de Dona Redonda. Risoleta conta a Rochinha o que descobriu sobre o falecimento de Adélia. Tiago aparece de surpresa no quarto de Stela. Vitória e Zico se reencontram.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 5? Então assista aos vídeos

