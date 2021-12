Saramandaia: Zélia cria um abaixo-assinado contra Zico

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 16, Leocádia vai embora da igreja apressada e Vitória fica aflita. Rochinha fala para Dora e Rosalice que Aristóbulo esteve na pensão. Laura se surpreende com a reação de Stela ao saber o que houve com ela. Vitória pede para conversar com Leocádia. Gibão enfrenta Zico. Bia tenta entrevistar o ex-prefeito. Vitória conta para Leocádia seu caso com Zico. Carlito descobre que o nome Saramandaia foi registrado pela matriarca da família Vilar. Rochinha procura Aristóbulo.

Dora e Rosalice aconselham Risoleta a conversar com o professor. Candinha exige que Carlito não incomode Laura. Aristóbulo conta para Rochinha que gosta de Risoleta, mas não pode ficar com ela. Carlito se hospeda na pensão. Dona Redonda discute com Gibão. Marcina provoca o namorado com Aristóbulo. Pedro e Zélia criam um abaixo-assinado contra Zico. Zico e Vitória se encontram escondidos. Pupu leva Risoleta até sua casa, e Aristóbulo se surpreende ao ver a dona da pensão na frente de seu pai.

