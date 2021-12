Saramandaia: Vitória revela seu romance com Zico para Zélia

No capítulo de Saramandaia que vai ao ar nesta quarta-feira, 25, Zélia decide aceitar a ajuda de Zico por causa de Filipe. Cazuza mostra o conteúdo do vídeo que fez contra Zico e entrega todo o dinheiro para ser usado no processo. Aparadeira vai embora de casa. Filipe é levado para a UTI. Vitória se surpreende com o estado de Zico.

Risoleta pensa em oferecer dinheiro para obrigar Firmino a se entregar. Zico doa sangue para Filipe. O vilão fica nervoso ao saber que o neto possui asas. Bitela faz um jantar sem gorduras para Encolheu. Vitória conta sua história com Zico para Zélia. Aristóbulo se esconde para deixar Risoleta. Zico questiona Vitória sobre as asas de Filipe.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 24? Então assista aos vídeos

adblock ativo