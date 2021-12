Saramandaia: Vitória e Zico se beijam

Em Saramandaia, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 28, Risoleta discute com Aparadeira para defender Aristóbulo. Marcina briga com Rosalice por causa de Gibão. Aristóbulo vai embora da pensão. Marcina e Gibão voltam a namorar. Rochinha e Laura conversam sobre o passado. Zico afirma a Carlito que vai acabar com Vitória. Gibão tem uma visão que o deixa aflito e pede o consolo de Leocádia. Aristóbulo e Risoleta pensam um no outro. Rochinha se embriaga na pensão. Dora e Rosalice o ajudam.

Laura ameaça contar o que sabe sobre Carlito, caso ele se aproxime dela. Tiago vê Stela na rua e fica encantado. Bia descobre o peso da mãe e se preocupa com a visão de Gibão. Vitória visita a usina da família e celebra o resultado da cachaça. Carlito conta para Zico que o nome 'Saramandaia' foi registrado. Tiago conta para a mãe que viu Stela. Vitória e Zico se encontram em seu antigo esconderijo e acabam se beijando.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 27? Então assista aos vídeos.

