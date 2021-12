Saramandaia: Vitória e Zico são pegos no flagra por Tiago

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar neste terça-feira, 13, Risoleta fica fascinada com a transformação de Aristóbulo em lobisomem. Rochinha cuida do ferimento de Risoleta. Pedro afirma a Vitória que não contará nada para Zélia. Leocádia fica angustiada com o sonho que Zélia teve com o bebê. Marcina avisa aos pais que reatou seu namoro. Gibão teme que seu sobrinho possa ter asas como ele. Lua desiste de acabar com a discussão entre Totó e Cursino.

Zico conta para Carlito que Risoleta é a mãe de Stela. Helena sofre com a falta do filho falecido. Risoleta comenta que teve uma filha, e Dora e Rosalice se surpreendem. Pupu e Belisário ficam penalizados com a tristeza de Aristóbulo. Stela pede para Candinha acobertar seu encontro com Tiago. Tibério ameaça Vitória para que ela não reviva o passado. Zélia avisa à família que seu filho tem um problema.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 9? Então assista aos vídeos.

