Saramandaia: Vitória e Zico ficam juntos novamente

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 12, Vitória e Zico se beijam. Encolheu se convence de enterrar a esposa. Aristóbulo afirma a Risoleta que vai ajudá-la com sua filha. Zico decide tentar se aproximar de Zélia. Candinha resolve contar a verdade para a bisneta sobre Risoleta. Stela combina sua fuga com Tiago. Tibério descobre os planos de seu neto e fica orgulhoso. Laura convence Risoleta a impedir Zico de mandar Stela para longe de Saramandaia. Candinha e Helena descobrem um grande formigueiro dentro de casa. Firmino vai atrás de Stela. Zico fala para Vitória que não pretende aceitar o romance de sua neta com Tiago.

Firmino persegue o carro de Tiago e Stela, que capota causando um grave acidente. Laura chega com Risoleta à fazenda Rosado, e Helena teme que a neta se revolte contra ela. Aparadeira expulsa Gibão do cortejo de dona Redonda. Laura confirma a Helena que Vitória é a amante de Zico. Lua teme que Zélia saiba o que aconteceu com Tiago. Aparadeira pede ajuda a Fifi para separar Gibão de Marcina. Zico vai à fazenda dos Vilar, e Pedro o ameaça.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 11? Então assista aos vídeos.

