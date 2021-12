Saramandaia: Vitória e Zico ficam juntos escondidos

Em Saramandaia, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 4, Carlito ironiza Zélia e mente sobre o paradeiro de Romildo. Aristóbulo marca um encontro com Risoleta na pensão. Carlito dá dinheiro a Romildo para que ele deixe a cidade. Tibério manda Pedro ir atrás da irmã. Lua aconselha Gibão sobre seu namoro com Marcina. Gibão tem uma visão com Redonda. Pedro conta para Lua que a irmã sumiu. Zélia tenta encontrar o cativeiro de Romildo.

Gibão fala para Bia sobre a visão que teve com Redonda. Vitória e Zico ficam juntos em seu antigo esconderijo. Firmino vê Zélia fotografar a ambulância e ateia fogo ao canavial. Redonda pretende contar a Aristóbulo o que descobriu sobre a dona da pensão. Marcina procura Gibão para conversar. Vitória revela a Cleide que Zico é pai de Zélia.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 3? Então assista aos vídeos.

