Saramandaia: Todos se assustam com engasgo de Redonda

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 21, Zico fica inconformado com o resultado do plebiscito, e Vitória se preocupa com ele. Rochinha termina o curativo em Gibão e se surpreende com suas asas. Cazuza e Aparadeira ficam pasmos com a visão que Gibão teve sobre Dona Redonda. As visitas a Zico são suspensas, e Carlito reage com irritação à inquietação de Vitória. Zélia se desanima ao saber que a mudança do nome da cidade vai demorar a acontecer.

Leocádia conversa com Rochinha sobre Gibão. Cazuza e Aparadeira temem que Dona Redonda exploda na casa deles. Stela se preocupa com o avô. Laura confirma com Carlito que Vitória é a amante de Zico. Zélia estranha a irritação de Pedro com Vitória. Marcina decide pedir Gibão em casamento. Zico afirma a Carlito que vai anular o plebiscito. Marcina encontra Rosalice no quarto de Gibão.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 20? Então assista aos vídeos.

