Saramandaia: Romildo dispara contra Zico

Em Saramandaia, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 2, Vitória se afasta de Zico. Gibão tem uma visão com Vitória e avisa Zélia. Vitória encontra o celular de Zico. Zélia avisa a mãe sobre a visão de Gibão, mas ela não acredita. Firmino repreende Romildo e Tonho por pararem de trabalhar. Helena tenta falar com Zico. Risoleta vê Stela na cidade, mas Aristóbulo a impede de se aproximar. Tonho passa mal e Romildo tenta socorrer o pai.

Tiago vai atrás de Stela. Carlito leva Vitória ao encontro de Zico. Romildo dispara contra Zico, que se joga na frente de Vitória. Tibério não aceita que Zico tenha salvo a vida da filha. Candinha afirma que a guerra entre os Rosado e os Vilar não acabou. Vitória liga para Zico. O delegado vê Marcina sair de casa pela janela e avisa Cazuza. Marcina pede para dormir com Gibão. Risoleta beija Aristóbulo dentro de uma cova.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 1º? Então assista aos vídeos.

