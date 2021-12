Saramandaia: Rochinha e Laura se beijam

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 9, Zico não aceita que Vitória se separe dele novamente. Aparadeira conta para Dona Redonda que Bia foi para a casa de Gibão. Pupu tenta convencer Aristóbulo a visitar Risoleta. Dona Redonda ofende Gibão na frente de Leocádia. Vitória decide conversar com Zélia sobre seu pai. Helena aceita continuar casada com Zico. Vitória desiste de contar a verdade para Zélia. Leocádia discute com Dona Redonda. Pupu conta a Aristóbulo que foi Risoleta quem apagou as luzes na festa do Centro Cívico. Aristóbulo decide entrar na pensão de Risoleta e todos ficam espantados. Rochinha convida Laura para passear.

Gibão conta como foi sua visão com Dona Redonda. Aristóbulo e Encolheu discutem na pensão. Gibão e Marcina reatam o namoro. Rochinha e Laura se beijam. Pedro fica com Bia no quarto de Zélia. Laura se despede de Rochinha e pensa em Carlito. Aristóbulo se esconde no quarto de Risoleta. Vitória e Zico pensam um no outro. Lua pede para Zélia tentar se entender com a mãe. Pedro ouve Vitória revelar que Zélia é filha de Zico. Dora fica abalada quando Rochinha diz que saiu com Laura. Aristóbulo se transforma em lobisomem na frente de Risoleta.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 8? Então assista aos vídeos.

