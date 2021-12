Saramandaia: Risoleta pede para Aristóbulo se afastar dela

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 17, Aristóbulo tenta amenizar a situação, mas Risoleta vai embora. Carlito chama Rosalice para seu quarto. Risoleta volta para a casa de Aristóbulo, e Pupu e Belisário ficam animados. Carlito sonda com Rosalice a intenção de votos dos frequentadores da pensão. Risoleta se impressiona com a história de Belisário. Vitória e Zico namoram no esconderijo.

Rochinha desconfia da presença do afilhado de Zico na pensão. Carlito se impressiona com a popularidade dos saramandistas na cidade. Helena liga para Zico, e Vitória fica constrangida. Pupu pensa em como unir a dona da pensão e o filho. Risoleta pede para Aristóbulo se afastar dela. Vitória hesita em contar sobre o pai biológico de Zélia para Leocádia. Carlito procura por Zico na fazenda, e Helena descobre a mentira do marido.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 16? Então assista aos vídeos.

