Saramandaia: Risoleta fica fascinada com Aristóbulo

Em Saramandaia, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 25, Zico e Vitória ficam abalados com a presença um do outro. Cazuza reclama do caixão que Aparadeira comprou para ele. Gibão tem uma visão com dona Redonda. Marcina enfrenta Aparadeira por causa do namorado. Leocádia se preocupa com a curiosidade de Lua sobre o problema do irmão. Zico quase atropela Risoleta e Aristóbulo a salva. Tibério avisa à família para tomar cuidado com Zico.

Helena demonstra seu rancor contra Vitória e a família Vilar. Cazuza explica a Risoleta que Aristóbulo se transforma em lobisomem. Pedro apresenta Bia para Vitória. Lua pensa na discussão que teve com Zélia. Vitória confessa a Cleide, governanta da fazenda, que não teve coragem de contar a verdade a Zico. Zico manda o afilhado, Carlito, sair do Rio de Janeiro e vir para Bole-Bole.

Aristóbulo se recusa a entrar na pensão de Risoleta. Gibão desiste de conversar com Lua. Aristóbulo observa a pensão escondido. O coração de Cazuza tenta sair pela boca. Aristóbulo decide entrar na pensão, mas vai embora apressado ao ouvir soarem as badaladas que marcam a meia-noite. Gibão sonha com Marcina. Marcina invade o quarto de Gibão para seduzi-lo.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 24? Então assista aos vídeos.

