Saramandaia: Redonda arruma as malas para fugir da cidade

Em Saramandaia, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 9, todos saem apressados para ver a explosão. Gibão e Leocádia descobrem que Marcina mentiu para eles. Redonda arruma as malas com comida para fugir da cidade. Rosalice leva Aristóbulo desmemoriado para a pensão. Bia grava o delegado tentando apagar o incêndio do carro. As velas em volta do santo na igreja acedem sozinhas e começa a nevar na cidade.

Risoleta vê os olhos de Aristóbulo mudarem de cor. Zico se preocupa ao saber que o carro dirigido por Joel era de sua usina. Aristóbulo vê a filmagem da câmera de segurança do Centro Cívico. Marcina faz as pazes com Cazuza. Gibão conta a Zélia que Zico está envolvido com o possível atentado à cidade. Vitória questiona Zico sobre a explosão.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 8? Então assista aos vídeos.

