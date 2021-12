Saramandaia: Lua vê Zico e Vitória juntos

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 30, Stela consegue impedir Zico de ver Tiago. Aristóbulo fica tenso ao ver Marcina, Aparadeira e Dona Redonda na presença de Belisário. Cazuza reclama do falso dossiê que a esposa de Encolheu está escrevendo contra Gibão. Bia, Zélia e Pedro afirmam que vão impedir os bolebolenses de usar o suposto milagre na campanha. Stela não deixa Tiago falar sobre sua família. Pupu expulsa todos de sua casa. Stela e Tiago se beijam. Aristóbulo se sensibiliza com a insistência de Pupu e Belisário para que ele fique com Risoleta. Risoleta comenta que o milagre do padroeiro foi armado e Cazuza considera sua opinião.

Tiago conta para Stela que pertence à família Vilar. Lua vê Vitória e Zico juntos. Candinha e Tibério reagem saudosos ao saberem do envolvimento de Stela e Tiago. Padre Romeu proíbe o povo de discutir política na igreja. Gibão e Leocádia acusam Carlito de ser o responsável pelo falso milagre. Cazuza afirma a Marcina que não vai deixar Aparadeira forçar seu casamento com Aristóbulo. Pupu e Belisário se preocupam com a carreira política do filho. Lua é irônico com Vitória ao questioná-la sobre seu almoço na cidade vizinha.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 29? Então assista aos vídeos.

