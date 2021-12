Saramandaia: Laura para Rochinha que era garota de programa

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 11, Lua desconfia do depoimento de Gilson e chama Gibão à delegacia. Candinha e Tibério pensam um no outro. Laura conta a verdade sobre sua saúde para Rochinha. Zélia discute com Zico e Vitória fica apreensiva. Gibão e Lua acham que Joel tem um cúmplice. Zélia passa mal e é levada para o hospital de Serro Azul. Marcina encontra um pássaro caído e Gibão fica nervoso.

Candinha se revolta com a falta de atitude de Zico em relação a Zélia. Laura expulsa Carlito de seu quarto. Risoleta seduz Aristóbulo. Aristóbulo chega para o jantar na casa de Cazuza e fica lisonjeado com os elogios que recebe. Marcina também convida Redonda, Encolheu e Gibão para o jantar.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 10? Então assista aos vídeos.

adblock ativo