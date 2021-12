Saramandaia: Laura Mata Carlito

No capítulo de Saramandaia que vai ao ar nesta quinta-feira, 26, Firmino tenta atacar Risoleta, e Aristóbulo se transforma para ajudá-la. O professor leva Firmino para a delegacia. Zico não aceita a condição de Filipe. Firmino se declara culpado por ter matado o filho de Zico. Encolheu agradece Bitela por ajudá-lo a superar a perda de Redonda. Zico discute com Carlito, e Laura salva seu pai. Bitela joga balas para as crianças e todos comentam o seu comportamento doce.

Zico desmente as acusações de Firmino. Stela e Tiago voltam à cidade. Helena decide contar a Stela sobre Risoleta. Durante o casamento de Risoleta e Aristóbulo, Laura aparece com Stela. Zélia não aceita Zico como pai. Aristóbulo e Risoleta se casam. Aparadeira volta para casa e apresenta a Cazuza e Marcina seus pais e seu irmão. Risoleta entrega a Stela a boneca que comprou quando ela era criança. Zico vai à câmara dos vereadores e enfrenta Gibão.

Perdeu o capítulo de quarta-feria, 25? Então assista aos clipes

adblock ativo