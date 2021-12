Saramandaia: Laura e Carlito voltam a se encontrar

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 2, Zico discute com Helena. Tiago e Stela se beijam. Carlito explica a Laura por que estava falando de Vitória ao telefone. Zico manda Firmino pegar o dossiê com Dona Redonda. Candinha flagra Tiago no quarto de Stela. Bia fala para Pedro que vai filmar sua mãe entregando o dossiê para Zico. Candinha decide acobertar Tiago e Stela. Aristóbulo teme a demora de Zico em chegar à festa. Zélia estranha o jeito com que Lua trata Vitória.

Zico encontra Helena desacordada no banheiro e chama Rochinha para examiná-la. Tiago desconfia de que Tibério e Candinha tiveram um envolvimento. Bia grava Encolheu tentando entregar o dossiê a Firmino e mostra para todos no Centro Cívico. Risoleta apaga as luzes do salão e Aristóbulo vai embora como lobisomem. Zico pergunta a Laura se ela sabe quem registrou o nome Saramandaia.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 1º? Então assista aos vídeos.

adblock ativo