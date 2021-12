Saramandaia: Laura acusa Carlito de forjar o milagre

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta qquinta-feira, 25, Helena fica indignada com a presença de Vitória na igreja. Cursino e Fifi elogiam a família Rosado. Carlito coloca o vaso de flores com o alto-falante na frente da imagem do padroeiro da cidade. Vitória revela a Leocádia que Zico é pai de Zélia. Laura pede para falar durante a missa, e Zico fica incomodado. Carlito se afasta discretamente, e Laura o segue. Vitória conta sua história para Leocádia. Zélia e Lua decidem o nome do bebê. Carlito fala como se fosse o santo Dias e todos na igreja ficam exaltados. Leocádia apoia Vitória.

Aristóbulo e o delegado investigam a imagem. Gibão pensa em como provar o falso milagre do santo. Risoleta tem uma ideia para conseguir entrar na igreja com os fiéis. Carlito tenta tirar o vaso de flores da frente da imagem, mas Aristóbulo não deixa. Risoleta consegue entrar na igreja. Candinha e Laura desconfiam do suposto milagre. Aristóbulo é hostil com Risoleta. Zélia, Pedro e Gibão se preocupam com a repercussão do falso milagre no plebiscito. Carlito consegue resgatar o alto-falante. Vitória marca um encontro com Zico. Laura acusa Carlito de forjar o milagre do padroeiro.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 24? Então assista aos vídeos.

