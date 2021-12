Saramandaia: Helena escuta o marido falar com a amante

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 31, Vitória fica nervosa com o jeito como Lua a trata. Carlito fala para Laura ir procurá-lo na pensão. Dona Redonda e Encolheu reclamam por Bia sair com Pedro. Cazuza fala para Risoleta que Aparadeira quer casar Aristóbulo com sua filha. Marcina pensa em Gibão e sente seus calores. Gibão tem saudades da ex-namorada.

Pupu pede para Rochinha aconselhar Aristóbulo a ficar com Risoleta. Cazuza faz as pazes com Aparadeira. Bia ouve os pais falando a respeito do dossiê contra Gibão. Helena escuta o marido falar com a amante pelo celular. Lua confirma com Leocádia o caso entre Vitória e Zico, e fica indignado. Aristóbulo procura Risoleta.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 30? Então assista aos vídeos.

