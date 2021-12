Saramandaia: Helena e Vitória fazem barraco em igreja

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 24, Risoleta discute com Zico e o desafia. Tiago desiste de se encontrar com Stela. Zico se enfurece com Risoleta. Saramandistas e bolebolenses se enfrentam na cidade e entregam o abaixo-assinado para o delegado. Dona Redonda forja um dossiê sobre Gibão. Helena teme que o problema com Risoleta se agrave.

Firmino conta para Zico que a fuga que eles armaram será investigada. Carlito se recusa a contar seu plano para o padrinho. Risoleta procura Aristóbulo. Vitória fala para Leocádia que Zico cogitou a ideia de se separar de Helena. Carlito coloca um pequeno alto-falante dentro de um vaso de flores. Encontro tenso de Vitória com Zico e Helena na porta da igreja. Vitória observa a cumplicidade entre Zico e Helena.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 23? Então assista aos vídeos.

